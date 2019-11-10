المغربية التي قبلت يد إيفانكا ترد على منتقديها (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر السيدة المغربية عائشة بورقيب توضح السبب الذي حملها على تقبيل يد ابنة الرئيس الأمريكي إيفانكا ترامب.

وأكدت بورقيب أن تقبيلها يد إيفانكا كان تعبيرا عن سعادتها الشديدة لزيارتها، خاصة بعد أن عانقتها إيفانكا فجاء الرد بهذه الطريقة العفوية بصورة مفاجئة.

وأوضحت أن "تقبيل يد الأشخاص الذين نكن لهم الاحترام هو تقليد متوارث عن الأجداد".

وعبر مغردون في وقت سابق عن استيائهم لتصرف السيدة المغربية، فيما صب آخرون جام غضبهم على إيفانكا.

والاستقبال أوالترحيب بتقبيل الأيدي تقليد متأصل في العديد من المناطق العربية وخاصة الريفية بين النساء والرجال على حد سواء، إلا أن "الأصول" تقتضي أن يسارع الضيف إلى سحب يده تواضعا وتعففا، ومثل هذا الأمر بالطبع تجهله ابنة الرئيس الأمريكي، ويبدو أن مرافقيها لم يلفتوا نظرها إلى ذلك.

المصدر: وسائل التواصل الاجتماعي