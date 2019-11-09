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أمريكي يخسر 80 كيلوغراما ليحقق حلمه ويصبح ضابط شرطة

مجتمع

أمريكي يخسر 80 كيلوغراما ليحقق حلمه ويصبح ضابط شرطة
AFP SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
عناصر الشرطة الأمريكية - أرشيف
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تمكن مواطن أمريكي من ولاية فرجينيا في الولايات المتحدة، ويدعى رومار لايل، من تحقيق حلمه في أن يصبح ضابط شرطة، بعد أن فقد نحو 80 كيلوغراما من وزنه.

وبلغ وزن لايل، الضابط في قسم شرطة مدينة ريتشموند، أكثر من 180 كغم، حين قرر تغيير حياته والتخلص من بعض الوزن الزائد، والسبب، حسب لايل، هو عدم وجود فرص عمل كافية في الشرطة للأشخاص البدناء.

وقال في بيان نشرته إدارة شرطة ريتشموند: "كنت أعلم أنني أريد الانخراط بأحد فروع الشرطة من قبل، لكن لم تكن هناك طريقة لأتمكن من تحقيق هذا الحلم عندما كنت بذلك الحجم.. أردت العمل في هذا المجال، واضطررت إلى الاستمرار في تحسين لياقتي البدنية".

وأثناء التحاقه بمدرسة الدراسات العليا، اكتشف لايل نظام تمرين يدعى "كروس فيت" مصمم لتحسين الصحة، وتمكن من خسارة نحو 60 كيلوغراما على مدار عامين.

وبعد ذلك، عين لايل في قسم شرطة ريتشموند، ومن خلال تدريباته اللاحقة، استطاع التخلص من بعض الوزن الإضافي، ليصل إجمالي الوزن الذي خسره إلى 80 كيلوغراما.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري تخرج لايل من أكاديمية الشرطة والتحق بقسم شرطة المدينة.

المصدر: وكالات

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