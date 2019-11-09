أمريكي يخسر 80 كيلوغراما ليحقق حلمه ويصبح ضابط شرطة

تمكن مواطن أمريكي من ولاية فرجينيا في الولايات المتحدة، ويدعى رومار لايل، من تحقيق حلمه في أن يصبح ضابط شرطة، بعد أن فقد نحو 80 كيلوغراما من وزنه.

Virginia man loses 176 pounds to join police department https://t.co/Fo9ZyDbgpb — American Police Beat (@apbweb) 9 ноября 2019 г.

وبلغ وزن لايل، الضابط في قسم شرطة مدينة ريتشموند، أكثر من 180 كغم، حين قرر تغيير حياته والتخلص من بعض الوزن الزائد، والسبب، حسب لايل، هو عدم وجود فرص عمل كافية في الشرطة للأشخاص البدناء.

وقال في بيان نشرته إدارة شرطة ريتشموند: "كنت أعلم أنني أريد الانخراط بأحد فروع الشرطة من قبل، لكن لم تكن هناك طريقة لأتمكن من تحقيق هذا الحلم عندما كنت بذلك الحجم.. أردت العمل في هذا المجال، واضطررت إلى الاستمرار في تحسين لياقتي البدنية".

وأثناء التحاقه بمدرسة الدراسات العليا، اكتشف لايل نظام تمرين يدعى "كروس فيت" مصمم لتحسين الصحة، وتمكن من خسارة نحو 60 كيلوغراما على مدار عامين.

وبعد ذلك، عين لايل في قسم شرطة ريتشموند، ومن خلال تدريباته اللاحقة، استطاع التخلص من بعض الوزن الإضافي، ليصل إجمالي الوزن الذي خسره إلى 80 كيلوغراما.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري تخرج لايل من أكاديمية الشرطة والتحق بقسم شرطة المدينة.

المصدر: وكالات