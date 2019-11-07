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رئيسة سنغافورة تؤدي مناسك العمرة

مجتمع

رئيسة سنغافورة تؤدي مناسك العمرة
Reuters UMIT BEKTAS
المسجد الحرام في مكة المكرمة بالسعودية - أرشيف
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أدت رئيسة جمهورية سنغافورة السيدة حليمة يعقوب، والوفد المرافق لها الخميس، مناسك العمرة، خلال زيارة تقوم بها إلى الشرق الأوسط.

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وكان في استقبالها عند المسجد الحرام قائد القوة الخاصة لأمن المسجد العميد يحيى بن عبدالرحمن العقيل وعدد من المسؤولين في مكة المكرمة.

وأكدت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، في وقت سابق، أن لقاء جمع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، ورئيسة سنغافورة، تناول العلاقات بين الدولتين وفرص تعزيز التعاون بينهما في كافة المجالات، إضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وقبل المفاوضات، سلم العاهل السعودي قلادة الملك عبد العزيز إلى السيدة حليمة يعقوب، التي تعد أول رئيس لسنغافورة يزور المملكة.

المصدر: سبق

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