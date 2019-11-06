رئيسة سنغافورة في السعودية بزيارة غير مسبوقة
أجرى العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، مباحثات مع رئيسة سنغافورة حليمة يعقوب، التي وصلت المملكة بزيارة غير مسبوقة.
وأكدت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" أن الاجتماع بين الزعيمين تناول العلاقات بين الدولتين وفرص تعزيز التعاون بينهما في كافة المجالات، إضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
وقبل المفاوضات، سلم العاهل السعودي قلادة الملك عبد العزيز إلى يعقوب، التي تعد أول رئيس لسنغافورة يزور المملكة.
#عاجل#خادم_الحرمين_الشريفين يُسلم رئيسة جمهورية #سنغافورة قلادة الملك عبدالعزيز، تقديرًا لفخامتها.#واسpic.twitter.com/VMi4vlPrKE— واس الأخبار الملكية (@spagov) November 6, 2019
وجاء ذلك بعد يوم من زيارة رئيسة سنغافورة إلى المدينة المنورة ضمن إطار أول جولة شرق أوسطية تقوم بها منذ توليها مقاليد الحكم عام 2017.
المصدر: واس + وكالات