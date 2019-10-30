وفاة أكبر معمرة في العالم

أفاد مختار قرية أليتشا بمقاطعة أستراخان في جنوب روسيا، ألمان تاكييف، بأن المواطنة الروسية، تنزيلا بيسيمبييفا، توفيت في 25 أكتوبر الجاري عن عمر يناهز 124 عاما.

ويعتقد أن بيسيمبييفا هي أكبر معمرة في روسيا والعالم، وأدرج اسمها في موسوعة الأرقام القياسية الروسية، وقبل وفاتها بقيت طيلة 3 أشهر ملازمة الفراش، ودفنت في مقبرة بمسقط رأسها، بقرية ألتشا، حيث أمضت حياتها.

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يذكر أن بيسيمبييفا ولدت عام 1896 في الامبراطورية الروسية، وهي أكبر طفلة سنا في العائلة المكونة من 8 أطفال، وشهدت الحربين العالميتين الأولى والثانية، وتفكك الاتحاد السوفيتي.

مع ذلك فإن موسوعة غينيس للأرقام القياسية تعتبر أن الفرنسية، جانا كالمان، هي أكبر معمرة سنا في العالم حيث تم التوثيق الرسمي لتاريخي ميلادها ووفاتها. وعاشت، كالمان، حسب موسوعة غينيس 122 عاما و164 يوما.

كما تشهد موسوعة غينيس للأرقام القياسية أن اليابانية، كاني تاناكا، البالغة من العمر 116 عاما هي أكبر معمرة سنا على قيد الحياة في العالم في الوقت الراهن.

المصدر: نوفوستي