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هندية "عمرها 75 عاما" تلد طفلة وزنها 600 غرام فقط!

الصحة

هندية
File photo © Pexels / Martinus
صورة تعبيرية
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كشفت تقارير أن امرأة هندية تبلغ من العمر 75 عاما تقريبا، أنجبت طفلة وزنها 600 غرام فقط، في ولاية راجستان الشمالية.

ووُلدت الطفلة (قيصريا) قبل أوانها في الشهر 6.5 من الحمل، حيث نُقلت إلى العناية المركزة للحفاظ على حياتها، وضمان سلامتها صحيا.

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وكانت المرأة، التي وُصفت بأنها ضعيفة طبيا وجسديا لامتلاكها رئة واحدة، قد تبنت طفلا في السابق، ولكنها رغبت في إنجاب طفل من لحمها ودمها، لذا لجأت إلى علاج التلقيح الاصطناعي.

وفي حديثه مع Hindustan Times، قال الطبيب أبيلاشا كينكار، الذي ساهم في عملية الولادة: "لم يكن لدى المرأة المسنة طفل، وتبنت طفلا من أقاربها، ولكنها قررت بعد ذلك الإنجاب".

وكما هو الحال في الهند في كثير من الأحيان، لا يمكن تحديد سن المرأة بالضبط، لأن الأجيال الأكبر سنا لا تملك شهادات ميلاد رسمية تثبت عمرها الحقيقي.

المصدر: RT

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