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وزيرة الصحة: قرار تطبيق القتل الرحيم في روسيا بيد الشعب

مجتمع

وزيرة الصحة: قرار تطبيق القتل الرحيم في روسيا بيد الشعب
Twitter.com
صورة أرشيفية
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علق المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، على إعلان تقدمت به يوم 28 أكتوبر وزيرة الصحة الروسية بشأن القتل الرحيم.

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وقال ليس لدى الكرملين موقف واضح بشأن تلك المسألة، وليست هناك أي توصيات من الحكومة الروسية في هذا الموضوع.

ومن جهة أخرى، قالت وزيرة الصحة الروسية، فيرونيكا سكفورتسوفا، في حديث أدلت به لصحيفة "كومسومولسكايا برافدا" إن قرار تطبيق القتل الرحيم في روسيا يجب أن يتخذه الشعب الروسي. وأضافت أن بلادها متعددة القوميات والأديان. ولكل قومية ودين موقف خاص من القتل الرحيم. لذلك لا يمكن اتخاذ القرار إلا بإستفتاء شعبي.

بينما رفضت وزيرة الصحة التنبؤ بموعد لاستفتاء من هذا النوع.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا

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