روسيا ستحظر استخدام الأكياس البلاستيكية حفاظا على البيئة

تنوي مؤسسة "روس بوتريب نادزور" ( الرقابة على الاستهلاك) الروسية فرض حظر على إنتاج الأكياس البلاستيكية في روسيا كونها مضرة بالبيئة.

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وقال ناطق باسم المؤسسة إن "روس بوتريب نادزور" تعمل الآن على إعداد مشروع قانون يحال لاحقا إلى مجلس الدوما (البرلمان الروسي) من شأنه فرض قيود على إنتاج الأكياس البلاستيكية وحيدة الاستخدام في المتاجر والأسواق. والغاية النهاية من هذا القانون، حسب الناطق، هي الحظر التام لتلك المنتجات التي تلحق ضررا بالبيئة.

وأضاف الناطق أن تعديلات قانون نفايات الإنتاج باتت جاهزة، وقد وافقت عليها وزارة البيئة الروسية.

من ناحية أخرى فإن صحيفة "إزفيستيا" الروسية ترى أن الخطوات التي اقترحت مؤسسة "روس بوتريب نادزور" الروسية اتخاذها ستحد بلا شك من التأثير الضار للأكياس البلاستيكية على البيئة، مع العلم أنها لا تنحل نهائيا وتبقى في الأرض والبحر على مدى قرون. مع ذلك فمن الضروري استشارة وزارة الصناعة والتجارة الروسية، إذ أن وجهة نظرها يمكن أن تختلف عن موقف اتخذته مؤسسة الرقابة على الاستهلاك.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا