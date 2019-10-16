السعودية.. إنقاذ عامل سقط في بئر عمقها 400 متر - فيديو

أعلنت فرق الدفاع المدني في محافظة وادي الدواسر بالسعودية إنقاذها أحد العمال، بعد سقوطه داخل بئر ارتوازية قطرها 14 بوصة وعمقها 400 متر.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي، أن "عمليات الدفاع المدني بوادي الدواسر تلقت ظهر الأربعاء بلاغا يفيد بسقوط عامل في بئر ارتوازية يبلغ عمقها 400 متر وعرضها 14 بوصة، وذلك في مزرعة تبعد عن المحافظة 60 كيلومترا".

وقال الحمادي، إن "فرق الدفاع المدني وصلت بكامل تجهيزاتها الفنية للموقع، حيث رصد الشخص على مسافة 210 أمتار وهو على قيد الحياة".

وأضاف: "تم على الفور العمل على إنقاذه من خلال التجهيزات الفنية الحديثة، والتي مكنت من إيصال الأوكسجين للشخص، ومن ثم تأمين عدم انزلاقه للأسفل وسحبه إلى خارج البئر".

وتابع المسؤول السعودي، "العامل بصحة جيدة بعد احتجازه لساعات".

المصدر: سبق