طيار ومضيفة يتبادلان اللكمات (فيديو)

فصلت شركة الخطوط الجوية الأمريكية "ريبابليك إيرلاينز" Republic Airlines طيارا ومضيفة من العمل، بعد أن ثبت أنهما تشاجرا باستخدام اللكمات، كما بدا في تسجيلات كاميرات المراقبة.

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وقع الحادث، 14 سبتمبر الماضي، في مطار دنفر، حيث كان الطيار، ويليام توماس (36 عاما)، والمضيفة، ماريا سبورير (29 عاما)، يرتبطان بعلاقة عاطفية منذ عشرة أشهر، وفي ذلك اليوم طلبت سبورير من حبيبها الهاتف الذكي لإجراء اتصال، ووجدت فيما يبدو ما لم يسرّها، فأعربت عن استيائها فورا، ولكن بطريقة جسدية، وهو ما دفع توماس للرد بنفس الطريقة.

وفي الوقت الذي تعاني فيه الشركة من حالة إفلاس، جاء ذلك الحادث بمثابة مبرر منطقي للتخلص من الموظفين توماس وسبورير، كما أحيل الطيار والمضيفة إلى المحاكمة، التي سوف تجري الأسبوع المقبل.

المصدر: فيستي. رو