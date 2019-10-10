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مشكلات في العمل تدفع الرجال للخيانة الزوجية

مجتمع

مشكلات في العمل تدفع الرجال للخيانة الزوجية
Sputnik Alexander Polyakov
مشكلات العمل تدفع الرجال للخيانة الزوجية
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كشفت نتائج دراسة علمية جديدة أن الرجال الذين يواجهون مشكلات في العمل، يكذبون أكثر على زوجاتهم.

ويفيد موقع مجلة Proceedings of the National Academy of Sciences بأن علماء النفس، اكتشفوا ملامح الرجال من مهن مختلفة على مواقع التعارف الإلكترونية الخاصة بالمتزوجين. ودرس الخبراء مواقع رجال الشرطة والمستشارين الماليين، ودرسوا أيضا معلومات عن العقوبات التأديبية التي تعرض لها هؤلاء الرجال.

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وبعد الانتهاء من هذا العمل، قارنوا النتائج التي حصلوا عليها مع ممثلي ذات الحرف، الذين لم تكن لهم أي مشكلات مع رؤسائهم. واتضح لهم، أن الذين كان سلوكهم سيئا في العمل، كانوا يسددون فواتير مواقع التعارف للمتزوجين أكثر.

وقد وضح علماء النفس هذه الحالة، بكون سلوك الناس في العمل مرتبط بشكل وثيق بسلوكهم في حياتهم الخاصة.

المصدر: لينتا. رو

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