نفوق آخر فيلة حديقة حيوان الجيزة في مصر

أعلنت حديقة حيوان الجيزة في مصر، أن آخر الفيلة المتواجدة فيها وتدعى نعيمة، قد نفقت وسط استعدادات لتحنيطها بعد انتهاء تقرير طبي بشأن أسباب نفوقها.

وقالت مديرة حديقة الحيوان، مها صابر، إن الفيلة نعيمة نفقت الأحد الماضي، بحديقة حيوان الجيزة غرب العاصمة المصرية القاهرة، مشيرة إلى أنها "نفقت نظرا لإصابتها بحالة إعياء شديدة وتم تشكيل لجنة لإنقاذها لكنها لم تستجب" للعلاج.

وكشف الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، عن تفاصيل وفاة الفيلة نعيمة، وقال إنها تعرضت لأزمة صحية، واتضح أن سبب الوفاة جلطة في الجانب الأيمن من القلب وضعف في عضلته، مؤكدا أن الحزن يخيم على حديقة الحيوان بعد وفاتها.

وقال محمد رجائي: "الفيلة نعيمة كان عندها 40 سنة وتعتبر عجوزا بالنسبة للفيل الإفريقي ومتوسط عمر الفيل الآسيوي، مشيرا إلى أن الفيلة نعيمة كانت من الأنواع الشرسة وتسببت في إصابة الذكر الذي كان معها في حديقة الحيوان وقتل حارس، وهذه عادة الفيل الإفريقي".

وتعد الفيلة نعيمة آخر فيلة حديقة حيوان الجيزة (افتتحت عام 1891)، بعد نفوق الفيلة كريمة منذ 3 سنوات.

المصدر: وكالات