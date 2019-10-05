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محاولة انتحار فاشلة لشاب سعودي من جسر!

مجتمع

محاولة انتحار فاشلة لشاب سعودي من جسر!
مكان الحادث
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حاول شاب سعودي الانتحار في وقت متأخر من أمس الجمعة، بالقرب من طلوع رغدان بمنطقة الباحة، غير أن محاولته باءت بالفشل وتسببت له بإصابات بليغة.

وأفادت وسائل إعلام سعودية بأن الشاب الذي قرر الانتحار ربط حول عنقه حبلا، وحاول القفز من أعلى جسر في المنطقة، إلا أن الحبل انقطع قبل سقوطه على الأرض.

وفور تلقيها البلاغ عن الحادثة توجهت فرق الأمن والإنقاذ  نحو الشاب، حيث قدمت له الإسعافات الأولية ونقلته إلى المستشفى، ليتضح أنه أصيب في الرأس وأسفل الظهر والأرجل.

محاولة انتحار فاشلة لشاب سعودي من جسر!صورة للشاب المنتحر
محاولة انتحار فاشلة لشاب سعودي من جسر!مكان الحادث

المصدر: وسائل إعلام سعودية

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