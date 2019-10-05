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تطبيق مقاييس موحدة لمنتجات حلال في الاتحاد الأوراسي

مجتمع

تطبيق مقاييس موحدة لمنتجات حلال في الاتحاد الأوراسي
Sputnik Maksim Bogodvid
صورة أرشيفية
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سيتم إعداد معايير ومقاييس موحدة خاصة بمنتجات حلال في بلدان الاتحاد الأوراسي.

أعلن ذلك رئيس المركز الدولي لمقاييس ومعايير  حلال أيدر غزيزوف في مؤتمر "الفولغا" للاستثمارات الذي انعقد في سمارا الروسية.

تطبيق مقاييس موحدة لمنتجات حلال في الاتحاد الأوراسي
alhalal.by
صورة أرشيفية

وبحسب، غزيزوف، تسمح المقاييس الموحدة بمتابعة منتجات حلال في بلدان رابطة الدول المستقلة.

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وأعاد غزيزوف إلى الأذهان أن الاتحاد الأوراسي للمقاييس والمعايير حلال تم تأسيسه عام 2012  في عاصمة كازاخستان. ويرى أنه من الضروري إعطاء دفعة جديدة لعمل الاتحاد المذكور كيلا تختلف مقاييس حلال داخل الاتحاد الأوراسي.

ويعتبر غزيزوف أن روسيا ورابطة الدول المستقلة تمتلك قدرة كبيرة على إنتاج وتصدير منتجات حلال. وتهتم بذلك البلدان العربية التي تستورد 70 – 80% من المواد الغذائية.

ومضى قائلا إن بلدانا مثل البرازيل وإندونيسيا وأستراليا كانت تصدر على مدى عشرات الأعوام إلى المنطقة الدواجن واللحوم الحمراء. إلا أن المستهلكين باتوا يرتابون في الآونة الأخيرة بنوعية منتجاتها، فضلا عن أسعارها، مع العلم أن رابطة الدول المستقلة أقرب بكثير من بلدان المنطقة مقارنة بالبرازيل وأستراليا.

يذكر أن 20 شركة روسية تصدر منتجاتها إلى السعودية والإمارات العربية وإيران والأردن ومصر. وهناك نحو 200 شركة أخرى منحها المركز ترخيصا بإنتاج وتصدير منتجات حلال.

المصدر: إنترفاكس

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