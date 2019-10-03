قالت زعيمة "كتلة حزب الرابطة" بالمجلس الإقليمي لمقاطعة فينيتو (شمال)، سيلفيا ريتسوتو، إن طلب توفير لحوم حلال في مطاعم المدارس يجسد واقعا مقلقا.

وصرحت المسؤولة الإيطالية قائلة: "علمنا من الصحف اليوم، بأن طلب توفير اللحوم الحلال في صالات الطعام المدرسية اتخذ شكل عريضة تحمل اسم جميع الآباء المسلمين.. للأسف، نجد أنفسنا أمام صورة محيرة تنذر بسيناريو مقلق بشكل متزايد".

وأضافت زعيمة الكتلة أن "مروجي العريضة يخبروننا بوضوح وبشكل متغطرس، أنهم إذا أرادوا شيئا ما، فعلوه، وإن لم يتمكنوا من ذلك، فهم يحاولون اقتناءه بشتى الطرق".

وتابعت بالقول: "أتساءل إلى أي مدى يمكننا أن نمضي قدما بعذر نزعة الطيبة والاندماج مهما كان الثمن"، مشيرة إلى أن "القضية أصبحت وطنية الآن".

وحذرت المسؤولة الإقليمية في الحزب الذي يتزعمه ماتيو سالفيني قائلة: "أتساءل عما إذا كانت هذه الرسالة، التي تنبعث منها رائحة تهديد محجوب، لا تعني الافتراض أنه في مستقبل غير بعيد جدا، وعلى ضوء سياسة الحكومة الجديدة بشأن الموانئ المفتوحة على مصراعيها للجميع، أو عندما سيكون الأطفال المسلمين أكثر من 30%، بل يتجاوزون الأطفال الإيطاليين والكاثوليك عددا، أن يطالبوا بأشياء أخرى".

وتابعت عضو حزب الرابطة: "أناشد، أولا وقبل كل شيء، المؤسسة التعليمية المعنية، بألا تأخذ بالاعتبار مجرد ورقة موقعة من قبل عشيرة إسلامية أخرى، وأنه لا يمكن سماع حديث ما عن مطعم يميز دينيا".

وخلصت ريتسوتو إلى القول إنه على المدرسة التي تسعى للاندماج حقا، أن تخبر آباء هؤلاء الأطفال، نظرا لأنهم لم يعودوا يسمون أنفسهم ضيوفا بل جزءا من المجتمع، أن الوقت قد حان للانفتاح بدورهم على الثقافات الأخرى، وتجاوز موروثات بالية لا ترحم، تجاوزها مجتمعنا منذ عقود.

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية