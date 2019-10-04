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المارة يعيدون عداء للحياة بعد موته

مجتمع

المارة يعيدون عداء للحياة بعد موته
Globallookpress The Irish Image Collection / Des
المارة يعيدون عداء للحياة بعد موته
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أصيب مواطن إنجليزي من مدينة تيلفورد بمقاطعة شروباشير بنوبة قلبية تبعها توقف القلب لمدة 14 دقيقة، ولكنه عاد إلى الحياة ثانية بمساعدة المارة الذين أنقذوه.

تفيد صحيفة Express and Star بأن المواطن بيتر كور (46 سنة) خرج صباحا في منتصف سبتمبر الماضي، كعادته لممارسة رياضة الجري، ولكنه سقط مغميا عليه بعد عشر دقائق.

وقد ساعدت الاجراءات السريعة والصحيحة التي قام بها المارة على إنقاذ حياته، فمنهم من بدأ بتدليك منطقة القلب، وآخر عملية التنفس الاصطناعي لإنعاش القلب والرئتين، وشخص ثالث اتصل بالإسعاف التي حضرت بسرعة وانقذت حياته فعلا. بعد ذلك نقل إلى المستشفى حيث رقد 9 أيام، اكتشف الأطباء بعد إجراء الفحوص اللازمة، تضيق في الشريان يمكن أن يؤدي إلى سكتة قلبية، لذلك نصحه الأطباء بضرورة إجراء عملية قسطرة.

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وقد عبر بيتر كور عن شكره لجميع الذين ساعدوه في إبقائه على قيد الحياة ونصح الجميع بضرورة تعلم الاجراءات اللازمة لإنعاش القلب والرئتين لاستخدامها عند الضرورة وانقاذ حياة إنسان.

المصدر: لينتا. رو

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