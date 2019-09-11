رسالة في قنينة تنقذ حياة عائلة بكاملها

علقت عائلة في قمة شلال على نهر أرويو سيكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وبفضل الرسالة التي وضعوها في قنينة ورموها في النهر، تم إنقاذهم.

وقعت الحادثة في شهر يوليو الماضي عندما قرر كورتيس وستون (44 سنة) وكريستال راميريز مع ابنهما هانتر (13 سنة) ركوب نهر ساليناس، على عوامة خشبية كما فعل قبل سبع سنوات. ولكن في اليوم الثالث من وصلوهم إلى أخطر منطقة في النهر –إلى قمة شلال ارتفاعه 12 مترا، لاحظ الأب بأن الحبل الذي بإمكانهم استخدامه للنزول قد اختفى.

وقال وستون موضحا، كان هذا المسار الوحيد الآمن. لقد أصبحا وحيدين في مكان مهجور ومن دون اتصالات خلوية. وللخروج من هذه الورطة حفر الرجل بواسطة سكين جيب على قطعة خشب كلمة "أغيثونا" ورماها في الماء، ولكن قطعة الخشب كانت خفيفة جدا وبقيت عائمة في مكانها. لذلك قرر وستون كتابة الكلمة ذاتها على جوانب قنينة بلاستيكية كانت معهم ووضع بداخلها ورقة وصف عليها مكان وجودهم ورماها في الماء. كما كتب باستخدام الحجر على اليابسة كلمة SOS ومن ثم قرروا الخلود إلى النوم. وللمفاجأة استيقظوا في منتصف الليل على نداء من مكبرات الصوت "نحن رجال الإنقاذ. لقد وجدناكم، ابقوا في مكانكم سنجليكم".

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كان هذا دليلا على أن هناك من عثر على القنينة وأبلغ رجال الإنقاذ بشأنها. واتضح لهم لاحقا أن الذين عثروا على القنينة سائحان، اتصلا فورا بالجهات المعنية، وعلى الرغم من هذا الوقت المتأخر توجهت فرقة الإنقاذ إلى مكان العائلة وتمكنت من إنقاذهم جميعا.

يقول قائد المروحية جو كينغمان، هذه أول مرة خلال 23 سنة خدمة، شاهدت كيف تنقذ رسالة في قنينة حياة الناس.

المصدر: رامبلر