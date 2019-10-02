إدخال تعديلات في قوانين الجنسية الروسية

أعدت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية اقتراحات بإدخال تعديلات في موازنة أعوام 2020 -2022 الفدرالية الروسية.

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وتقضي تلك التعديلات بأن أجنبيا يترشح للحصول على الجنسية الروسية يمكن أن يحتفظ بجنسية دولة أخرى.

وأوضح ناطق باسم وزارة التنمية الاقتصادية أن تحقيق السياسة الحكومية في مجال الهجرة سيسمح بمقتضى تلك التعديلات بإلغاء شرط التخلي عن جنسية أخرى عند الحصول على الجنسية الروسية.

وتقضي التعديلات أيضا بتبسيط نظام الحصول على ترخيص بالإقامة المؤقتة والدائمة والجنسية الروسية بالنسبة إلى الأجانب الذين كانوا قد تخرجوا في الجامعات والمعاهد الروسية ومؤسسات التعليم العالي الرائدة في بلدان رابطة الدول المستقلة وبلدان البلطيق.

المصدر: نوفوستي