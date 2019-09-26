شاب تونسي يحصد المرتبة الثانية في مسابقة عالمية لاختيار أوسم رجل

فاز شاب تونسي بالمرتبة الثانية في مسابقة الجمال العالمية للرجال "مستر غلوبال" 2019، خلف منافسه من كوريا الجنوبية.

وحصل الكوري الجنوبي، كيم تشونغ وو، على لقب "مستر غلوبال" في النسخة الحالية من المسابقة التي جرت تحت شعار "جنتلمان الذي يلهم".

وحل التونسي حسام سعيدي ثانيا، بينما شغل الشاب الإسباني، خوسي لويس رودريغو المرتبة الثالثة، ليليه السويسري كينان مرسيلي، وظل المتسابق براوليو إنكارناسيون من جمهورية الدومينيكان في أسفل قائمة المتفوقين الخمسة.

وهذا العام شارك في الحفل النهائي لـ"مستر غلوبال" الذي أقيم اليوم الخميس في العاصمة التايلاندية بانكوك، رجال من 38 بلدا، بينها مصر (آدم حسين) وتونس.

المصدر: RT + نوفوستي





















