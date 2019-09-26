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كلبان ينهشان جسد صاحبتهما حتى الموت (صور)

مجتمع

كلبان ينهشان جسد صاحبتهما حتى الموت (صور)
الكلبان
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قام كلبان من فصيلة "بول دوغ" في إنجلترا، بنهش جسد سيدة حتى الموت، كانت تربيهما في بيتها، وذلك بعد أن تشاجرت مع ابنتها بصوت عال.

كلبان ينهشان جسد صاحبتهما حتى الموت (صور)السيدة التي نهش جسدها الكلبان
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وذكرت صحيفة "ذا صن"، أن السيدة التي تبلغ من العمر 43 عاما، وقعت ضحية للكلاب المفترسة التي كانت تربيها داخل منزلها في يدنيس شيشاير في إنجلترا، والسبب أنها كانت تتجادل مع ابنتها.

وتعليقا على الواقعة قال الجيران، إنهم هرعوا إلى المنزل بعد تصاعد صرخات السيدة وابنتيها، وهربت إحدى الفتيات خارج المنزل طلبا للمساعدة، وبالفعل حاول الجيران تخليص السيدة قذف الحيوانين بالحجارة ولكنهم فشلوا في إبعادهما عنها.

كلبان ينهشان جسد صاحبتهما حتى الموت (صور)الكلبان

وقال بيف هول وهو أحد الجيران الذين حاولوا إنقاذ إيلين، إن "الكلب DJ بدا كأنه محبا للدماء وهو ينهش في جثتها، وتم قتله رميا بالرصاص من قبل الشرطة بعد ذلك".

كلبان ينهشان جسد صاحبتهما حتى الموت (صور)السيدة التي نهش جسدها الكلبان

وذكرت زوجة هول أنها هرعت إلى المنزل حافية القدمين لترى ذلك المشهد الدموي وبعد أن وصل المسعفون كانت نزفت كثيرا ولم يكن بمقدورهم مساعدتها وتوفَّت إيلين بعد عدة أيام في المستشفى.

المصدر: ذا صن

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