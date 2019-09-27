بيل غيتس يمنح رئيس الوزراء الهندي جائزة الصحة والنظافة

حصل رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي على جائزة استحدثتها مؤسسة، بيل وميليندا غيتس، لقاء النجاح الذي حققته الهند في المجال الصحي.

وقالت قناة NDTV التلفزيونية إن، بيل غيتس، منح جائزة Global Goalkeeper Award رئيس الوزراء الهندي على هامش دورة الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة التي تعقد حاليا في نيويورك.

إقرأ المزيد

وقال مودي أثناء مراسم منح الجائزة إن" حلم المهاتما غاندي يتحقق، وتمكنت شركة (الهند النظيفة) إنقاذ 300 ألف شخص من الإصابة بأمراض، بحسب المعلومات الواردة من منظمة الصحة العالمية، وهو أمر لم يسبق له مثيل في الماضي".

يذكر أن الحكومة الهندية برئاسة مودي أطلقت عام 2014 حملة "الهند النظيفة"، التي تهدف إلى تخليص البلاد من النفايات بحلول 2 أكتوبر عام 2019، عندما سيحتفل الشعب الهندي بذكرى مرور 150 عاما على مولد المهاتما غاندي.

لكن، وعلى الرغم من الأموال الباهظة التي أنفقت، والتقدم الملحوظ في هذا المجال، فإن المدن الهندية لا تزال تتصدر تصنيف أكثر مدن العالم تلوثا.

المصدر:نوفوستي