تدشين "متنزه الملائكة" في مكان احتراق متجر "كرزة الشتاء"
بني متنزه في مكان احترق فيه يوم 25 مارس عام 2018 متجر "كرزة الشتاء" بمدينة كيميروفو في جنوب سيبيريا.
وتم تقسيم المتنزه إلى شطرين يفصل بينهما جدار وشلال أحدهما لاستجمام الأطفال وثانيهما هو قسم تذكاري هادئ بنيت فيه كنيسة مسيحية أرثوذكسية.
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Очень круто! И всего за год отстроили такую красоту. На днях открылся «Парк Ангелов» в память о погибших при пожаре в «Зимней вишне». На месте торгового центра высадили 60 сосен — столько же, сколько жизней унесла трагедия. В парке построили православную часовню, внутри которой написаны имена всех погибших. #Repost @aleksandrsakalov_tomsk ~~~~~~~~~~~~~ Предлагайте свои фото 1. Отмечайте нас на своих фото @kemerovo_insta 2. Под фото ставьте хештег #kemerovoinsta 3. Ставьте лайк❤ и подписывайтесь на нас🙏🏻 Лучшие фотографии будут опубликованы у нас в ленте👌🏻 ~~~~~~~~~~~~~ #kemerovoinsta #кемерово #kemerovo #кемеровоинста
وقام المصمم المعماري الأمريكي، جون وادمكن، بتصميم مشروع المتنزه الذي تبلغ مساحته الإجمالية هكتارين. ويقول الخبراء إن النوافير التي ظهرت في المتنزه لا مثيل لها في العالم.
يذكر أن الحريق الذي شب في متجر "كرزة الشتاء" أودى بحياة 60 شخصا بمن فيهم 37 طفلا.
المصدر:انترفاكس