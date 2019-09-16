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السعودية.. شاهد ما لم تره عين!

مال وأعمال

السعودية.. شاهد ما لم تره عين!
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بدأ مؤخرا عرض أول فيلم عالمي للترويج السياحي في السعودية حمل عنوان "ما لم تره في العالم"، ويأتي في إطار حملة تحت شعار "إنها السعودية.. ما لم تره العين".

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ويهدف هذا الفيلم الدعائي إلى الترويج للسياحة الداخلية والخارجية، تماشيا مع الأهداف الطموحة التي حملتها "رؤية 2030" وخاصة في قطاع السياحة.

ويتضمن هذا الفيلم الذي لا تتجاوز مدته نصف دقيقة، مشاهد متنوعة من معالم المملكة الطبيعية برا وبحرا، صيفا وشتاء، حيث يظهر التنوع الكبير الذي يجمع خصائص من مختلف قارات العالم، من خلال مقاربة يجريها مع أشهر المعالم السياحية في مختلف البلدان.

المصدر: وسائل إعلام سعودية

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