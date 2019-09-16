السعودية.. شاهد ما لم تره عين!

بدأ مؤخرا عرض أول فيلم عالمي للترويج السياحي في السعودية حمل عنوان "ما لم تره في العالم"، ويأتي في إطار حملة تحت شعار "إنها السعودية.. ما لم تره العين".

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ويهدف هذا الفيلم الدعائي إلى الترويج للسياحة الداخلية والخارجية، تماشيا مع الأهداف الطموحة التي حملتها "رؤية 2030" وخاصة في قطاع السياحة.

تحت عنوان " ما لم تره العين" أطلقت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أول حملة للترويج للمعالم السياحية السعودية الرائعة #زيارة_السعودية@Visit_Saudipic.twitter.com/zYH7yqwtfM — محظورات في السفر 🚫 (@where2_go) September 15, 2019

ويتضمن هذا الفيلم الذي لا تتجاوز مدته نصف دقيقة، مشاهد متنوعة من معالم المملكة الطبيعية برا وبحرا، صيفا وشتاء، حيث يظهر التنوع الكبير الذي يجمع خصائص من مختلف قارات العالم، من خلال مقاربة يجريها مع أشهر المعالم السياحية في مختلف البلدان.

المصدر: وسائل إعلام سعودية