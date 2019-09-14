غضب في السعودية.. رجل يضع مسدسا في فم رضيع والسلطات تتدخل

أثار مقطع فيديو منتشر في حسابات مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، يظهر فيه رجل يطلق النار من مسدسه وهو يحمل رضيعا، غضبا بين المواطنين، ما دفع سلطات المملكة للتدخل السريع.

ويظهر في الفيديو رجل يحمل رضيعا يبكي بشدة بيده، بينما يطلق النار من مسدس بيده الأخرى، قبل أن يقوم شخص آخر بوضع فوهة المسدس في فم الرضيع لكي يشم، على ما يبدو، رائحة البارود.

يا عالم معقول هذا اللي يصير ‼️

بلاغ ضد هذا الأب المجرم الذي لا يستحق الأبوة كاد أن يقتل طفله الرضيع يجعله يستنشق البارود ‼️@kabalkhail22@mlsd_1919@bip_ksa@MOISaudiArabiapic.twitter.com/LhhnlDK996 — MBS🇸🇦 محمد بن عبدالعزيز (@506MBS) 14 сентября 2019 г.

ماهذا الذي يحدث في مجتمعنا في الأعوام الأخيرة مع موضة الاسلحة؟

وأغلبها أسلحة تركية رخيصة يبيعونها في تويتر علناً لذلك تجدها بأيدي مراهقين وسفهاء وقبل أيام سفيه يعطي طفل سلاح فتذهب بذلك روح شاب رحمه الله .. وهذا المنظر وترويع رضيع عمره أيام.

مشاهد مخزية ومؤلمة وبعضها مبكي! pic.twitter.com/V1Vf5aIO5w — فيصل العبدالكريم (@f_alabdulkarim) 14 сентября 2019 г.

اقسم بالله تعبنا من تخلفكم حتى الرضيع مارتاح من همجيتكم مدري ليش فرحانين انهم شمموه البارود ... اتمنى لكم الزوال كل يوم والى الابد pic.twitter.com/H6c9lwzhvb — ابراهيم (@ibrravc) 14 сентября 2019 г.

واستجابت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لدعوات التدخل، ودعت على لسان المتحدث الرسمي باسمها، خالد أبا الخيل، إلى إبلاغ مركز العنف الأسري التابع للوزارة بمعلومات عن هذه الحالة المتداولة.

من جانبه، أصدر النائب العام السعودي، سعود بن عبد الله المعجب، أمرا بالقبض على مطلق النار في الفيديو وإحضاره للأجهزة الأمنية بعد رصد وحدة الرصد بالنيابة العامة للمقطع المصور المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتفرض القوانين المحلية عقوبة السجن لمدة تصل إلى سنة وغرامة دون الخمسة آلاف ريال على "كل من ثبت قيامه باستعمال السلاح المرخص له بحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص له به، أو السماح لغيره باستعمال السلاح المرخص له به، أو استعمال غيره للسلاح نتيجة إهماله".

ويطالب كثير من السعوديين بسن عقوبات أكثر قسوة على من يطلقون النار في المناسبات، بسبب الحوادث التي يتم تسجيلها نتيجة تلك العادة الشائعة، إذ كثيرا ما تتسبب بحوادث مأساوية، آخرها وقع قبل أيام عندما لقي شاب مصرعه برصاصة طائشة أطلقها طفل من سلاح في مناسبة زفاف.

المصدر: وسائل إعلام سعودية + تويتر