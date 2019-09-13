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شاب مصري ينتقم من خطيبته السابقة بإشعال النار في حفل زفافها

مجتمع

شاب مصري ينتقم من خطيبته السابقة بإشعال النار في حفل زفافها
AFP ALY FAHIM
سيارة إسعاف مصرية
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أشعل شاب مصري من مدينة الفيوم النار في حفل زفاف شابة تقدم لخطبتها في واقت سابق قبل أن تنتهي علاقتهما، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص.

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واستقبل مستشفى الفيوم 7 مصابين بحروق قدموا من حفل الزفاف الذي شهد الواقعة بقرية الشيخ فضل، حيث أكدوا أن الشاب قام بإشعال النيران أثناء الحفل باستخدام "دلو بنزين".

وأكدت مواقع مصرية أن المتهم س.ع.م (24 سنة) مقيم بقرية الشيخ فضل، وقد فسخ خطبته من الفتاة م.ع.م (20 سنة)، بسبب خلافات بينهما.

وتولت النيابة العامة التحقيقات بعدما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الشاب المتهم الذي تسببت فعلته بإصابة عدد من المدعوين بحروق متفاوتة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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