 
مباشر
عاجل
انفجار سيارة مفخخة في عفرين شمال سوريا

احتراق شابين بولاعة في السودان ووفاة أحدهما

مجتمع

احتراق شابين بولاعة في السودان ووفاة أحدهما
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/me9u

قضى شاب سوداني حرقا وأصيب آخر بحروق بليغة بسبب إيقاد أحدهما ولاعة في غرفة يحتفظ فيها بغالون البنزين في منطقة الحفير بالولاية الشمالية في السودان.

وتعود تفاصيل هذه الحادثة إلى قيادة الشاب أبا ذر معتصم دراجة آلية وأثناء قيامه بالبحث عن البنزين دخل إلى إحدى الغرف المليئة بالمفروشات وبداخلها غالون بنزين، وبسبب الظلام داخل الغرفة حاول صديقه إيقاد الولاعة بحثا عن مفتاح الإنارة، فحدث انفجار هائل داخل الغرفة أدى إلى احتراقهما.

 ولدى سماع أفراد الأسرة دوي الانفجار هرعوا لإنقاذهما، واضطروا لإخراجهما عبر شباك الغرفة بعد أن عجزوا عن فتح الباب.

وأدى الحادث لوفاة أحد الشابين بينما أصيب الشاب أبا ذر بحريق من الدرجة الأولى أسعف على إثره إلى المستشفى.

المصدر: صحف سودانية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

خلافات قوية في ملفات متعددة.. هل أطاحت أفغانستان ببولتون؟