غرق سفينة بالقرب من السواحل الأمريكية

جنحت سفينة شحن بالقرب من سواحل ولاية جورجيا على المحيط الأطلسي، واندلعت فيها النيران وغرقت وبداخلها بعض الأشخاص.

كانت سفينة الشحن Golden Ray تحمل على متنها سيارات من مدينة بالتيمور بولاية ميرلاند الأمريكية، ولكن لأسباب غير معروفة جنحت ومن ثم اندلعت فيها النيران.

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تمكن حرس الحدود من إجلاء 20 شخصا ممن كانوا على متنها من مجموع 24. أي لا زال مصير الأربعة الآخرين (من مواطني كوريا الجنوبية) مجهولا، ويعتقد أنهم محاصرون في غرفة المحركات، لذلك لا يزال البحث عنهم مستمرا.

المصدر: فيستي. رو