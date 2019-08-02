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غرق سفينة صيد إندونيسية ومقتل وفقدان العشرات على متنها

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غرق سفينة صيد إندونيسية ومقتل وفقدان العشرات على متنها
Reuters Beawiharta Beawiharta
جزيرة بورنيو- أرشيف
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أدى غرق سفينة صيد في إندونيسيا اليوم الجمعة إلى مقتل 4 أشخاص وفقدان 31 كانوا على متنها.

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ونقلت تقارير إعلامية عن وكالة البحث والإنقاذ في البلاد قولها، إن سفينة صيد إندونيسية غرقت في مياه إقليم كاليمانتان الجنوبي بجزيرة بورنيو، ولا يزال 31 شخصا في عداد المفقودين.

ورجحت الوكالة أنه كان على متن السفينة المنكوبة 37 شخصا، مشيرة إلى أنه تم العثور على 4 جثث، وإغاثة اثنين من بحارتها.

المصدر: "رويترز"

 

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