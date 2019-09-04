معلومات الفيس "غير دقيقة".. القبلة في سوريا ليست بـ 500 ليرة

أبدى مدير الحدائق في محافظة دمشق أسفه إزاء التعليقات الساخرة التي "اكتسحت" مواقع التواصل الاجتماعي حول ما يمكن وصفه بـ "ضريبة القبلة".

وأكد محمود مرتضى لـ RT أنه لم يقل أبدا إن ثمة ضريبة على القبلة، أو حتى على ما وصف بأنه "أفعال غير اجتماعية"، وأن ما حدث هو أنه ذكر عدة مخالفات حقيقية تنظم بمرتكبيها مخالفات، كالتخريب والتكسير، ثم تحدث عن شكاوى تصلهم من بعض رواد الحدائق أعربوا فيها عن انزعاجهم من مظاهر قالوا إنهم "لا يرغبون برؤيتها" والذي جرى أن تلك المخالفات كلها أضيف إلى ما وصف بـ "أفعال غير اجتماعية"، وذكر على أنها جميعا مخالفات عقوبتها غرامة 500 ليرة.

إقرأ المزيد

وأبدى مرتضى أسفه لتداول تصريحاته التي أدلى بها إلى إحدى الصحف المحلية بتلك الطريقة التي تغاضت عما فيها من أفكار والتركيز على ذلك السطر الذي ترد فيه "الأفعال غير الاجتماعية" إلى جانب تلك المخالفات.

وأوضح أن المخالفات التي تستوجب العقوبة هي: رمي الأوساخ ضمن الحديقة، التكسير أو التخريب، الشواء أو الأركيلة، وهذه يصفها بأنها إساءة لشروط الدخول إلى الحديقة، ويتابع: "أما المنظر الذي تم تداول الحديث عنه، فأنا لا أستطيع أن أمنعه بمخالفة، هذا يعود لتربية الشخص، والـ 500 ليرة لن تستطيع أن تكون رادعا، وأحيانا تكون نظرة الاستهجان كافية"

رواد الحديقة من كافة الشرائح، وهناك قسم من الرواد ليس مرغوب فيهم، يسيؤون للحديقة وهي ملكية عامة.

نسأله عن مفهومه للإساءة، وتحديدا: شاب وفتاة يجلسان في الحديقة، هل للمحافظة علاقة بهما؟

يقول: أبدا أبدا، ليس لنا علاقة بهما، لكن الإساءة والعمل القبيح واضح، ومعروف للجميع، ومتفق عليه، خاصة في مكان يعتبر ملكية عامة كالحديقة.

المخالفات أغلبها: إشعال نار، وهذه تتكرر كثيرا، كذلك هناك الطبخ الكامل في الحديقة.

ويؤكد أنه لم يحدث أن تمت أي مخالفة لما يمكن اعتباره تصرفات مخلة بالآداب، كما أنه ليس مطروحا كاقتراح مستقبلي.



سخرية



ورغم أن التصريحات المنشورة لم تتطرق إلى "القبلة" أو إلى العقوبة عليها، إلا أن مواقع التواصل الاجتماعي "استنتجتها" من العبارة التي ربما ترد لأول مرة في وصف أفعال كهذه (ولم يستخدمها مرتضى على أي حال)، وهي: "أفعال غير اجتماعية".

وتداولت تلك المواقع الأمر بكثافة، ونظرا لخصوصية الموضوع، فقد ظهر عدد من الأفكار الطريفة تعليقا على الأمر، منها من تساءل عن ريع "ضريبة البوس" ولأي وزارة تذهب.

أو من وضع لائحة بأسعار: الدولار، والذهب، ليقول: "أرخص شي البوس"

كما انتشرت مخالفة ابتكرها أحدهم، تحت اسم "إيصال مخالفة فعل غير اجتماعي" موقعة باسم الشرطي: "بواس الحافي"

أسامة يونس ـ دمشق