 
مباشر

جريمة قتل في إندونيسيا أداتها لا تخطر على بال!

مجتمع

جريمة قتل في إندونيسيا أداتها لا تخطر على بال!
AFP
إندونيسيا - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mcr8

فارقت امرأة الحياة في جزيرة سولاوسي الإندونيسية متأثرة بإصابات لحقت بها إثر تعرضها للعض في منطقة العنق، وصاحب الفعلة كان زوجها.

إقرأ المزيد
جريمة مروعة.. تعذيب وقتل طبيب
جريمة مروعة.. تعذيب وقتل طبيب "بسبب حالة وفاة"

وذكرت قناة تلفزيون كومباس أن الضحية كانت تعيش في قرية "توبوا" بمنطقة "كولاكا" في  جزيرة سولاوسي، وتوفيت بالمستشفى بعد ان عجز الأطباء عن إنقاذ حياتها بسبب إصابات بجروح خطرة نتيجة العض في منطقة حساسة.

وأفيد في هذا السياق بأن الشرطة الإندونيسية تمكنت من إلقاء القبض على الزوج الجاني الذي يزعم أقاربه أنه يعاني من اضطرابات عقلية.

المصدر: الأناضول

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ترامب يهنئ بولندا باحتلال النازيين لها ومواقع التواصل تتساءل عن التالي