وسيلة جديدة "حزينة" لتهريب المخدرات (فيديو)

اكتشفت شرطة كولومبيا 300 كيلوغرام من مادة الماريغوانا المخدرة، التي تستخلص من القنب الهندي، مخفية في تابوتين على متن سيارة بالقرب من مدينة بامبلون. بحسب صحيفة La Vanguardia.

تقول الصحيفة، أوقف رجال الشرطة سيارة قادمة من مدينة كوكوتا الواقعة على مقربة من حدود فنزويلا للتفتيش الروتيني. كان كل شيء طبيعيا ولكن السلوك الغريب لسائق السيارة التي تحمل تابوتين وأسلوب إجابته عن أسئلة رجال الشرطة، أثار الريبة، فقرروا إنزال التابوتين من السيارة وتفتيشهما.

وعندما رفعوا غطاءهما، لم يجدوا فيهما جثامين الموتى، بل أكياس عديدة معبأة بالماريغوانا. كان عدد هذه الأكياس 514 كيسا وزنها الإجمالي أكثر بقليل من 300 كيلوغرام. اعتقل السائق، وبدأت التحقيقات لمعرفة مرسل هذه الشحنة ومن مستلمها.

تجدر الإشارة إلى أن كولومبيا كانت تعتبر في السابق المورد الأساسي للماريغوانا في الأسواق العالمية، ولكن كبار تجار الأفيون "أمراء المخدرات" فيها قرروا التحول إلى زراعة الكوكا، لأنها تدر أرباحا طائلة أكثر من الماريغوانا.

المصدر: فيستي. رو