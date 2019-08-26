هجوم على فنان مصري سجد عاريا بعد الغناء (صورة)

أثار الفنان المصري محمد رمضان، غضبا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد سجوده عاريا في حفل غنائي ضخم أقامه يوم الجمعة الماضي، في بورتو جولف مارينا.

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وتعمد الفنان المصري الظهور بملابس مثيرة للجدل خلال الحفل، حيث قام بارتداء قميص أسود شفاف، ضمن فقرات الحفل، ولكن الغريب في الأمر أنه قام بالسجود على خشبة المسرح شبه عار، الأمر الذي أثار سخرية كبيرة.

وهاجم الداعية السلفي المصري سامح عبد الحميد، الفنان محمد رمضان، مؤكدا أنه لا يجوز له سجود الشكر بعد الغناء، زاعما أنه من المعصية أن يسجد الإنسان شكرا على المعصية.

وتساءل عبد الحميد: "هل يشكر الله على ارتكاب المحرم؟"، مردفا: "عليه أن يندم ويتوب ويستغفر الله، فسجدة الشكر تكون بسبب تجدد نعمة، أو اندفاع نقمة".

وتابع: "محمد رمضان لم تحدث له نعمة، بل حدثت له نقمة وغناء ورقص وانحلال، وسط نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، واختلاط الرجال بالنساء وفسوق وعصيان"، مردفا: "هذا من اللهو المحرم الذي نهانا الله عنه".

المصدر: وكالات