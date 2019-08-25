رغم الاشتباكات والجدل المثار.. "الأسطورة" يحلق في السماء في عرض سلب العقول!

شهد حفل الفنان المصري محمد رمضان أمس السبت في الساحل الشمالي اشتباكات عنيفة بين البعض من جمهوره الذي كسر الحواجز وصعد على المسرح وأفراد الأمن، أدت لإيقاف الحفل لبعض الوقت،

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وحرص "الأسطورة" كما يلقبه جمهوره على توجيه الشكر لهم والتفاعل معهم موليا اهتماما كبيرا بهم، خاصة أنه دائما ما يقول إن جمهوره هو الداعم له وأساس نجاحه.

وأثار سجود الفنان المصري على المسرح عقب انتهاء الحفل، الذي شهد إقبالا جماهريا ضخما، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشهد الحفل الكثير من المؤثرات البصرية، كان أخطرها أغنية "القمر"، حيث قام خلالها بالطيران في الهواء بواسطة رافعة عملاقة علي ارتفاع 14 طابقا من المسرح الذي كان يقف عليه.

وقدم رمضان استعراضات غنائية، شملت العديد من الأغاني منها "مافيا، والملك، وانساي، وجيشنا صعب، وهتولع، وكازانوفا، وسلطان، وفيروس، إضافة إلى أغاني أخرى أبرزها أغنية زلزال، ومسا، واللهو الخفي.

وظهر خلال الحفل بإطلالات مختلفة منها جاكيت أبيض اللون، وآخر أسود جلدي بدون أكمام وقبعة "كاوبوي"، إضافة إلى ظهوره بقميض أسود شفاف، وذلك امتثالا لشروط نقابة الفنانين المصرية بأن لا يظهر عارية الجسد خلال الحفل.

المصدر: وكالات