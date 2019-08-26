كيف يمكنك المساعدة في مكافحة حرائق الأمازون؟

تشهد غابات الأمازون المطيرة أكبر عدد من حرائق الغابات منذ عام 2013، حيث بلغ عددها حتى الآن (هذا العام) 72 ألفا و843 حريقا، ما يمثل زيادة بنسبة 83% خلال 12 شهرا.

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وقد طرحت تلك الحرائق نقاشا واسع النطاق بين السياسيين وخبراء البيئة والأرصاد في محاولة للبحث عن حلول للحد من آثار هذه الكارثة الطبيعية. إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه دائما: ما الذي يمكنك أن تفعله للمساهمة ولو بجزء ضئيل في تحجيم كوارث بهذه الضخامة؟

بإمكانك دعم بعض المنظمات المعترف بها دوليا، والتي لديها برامج للمساعدة في إنقاذ الغابات الاستوائية المطيرة، مثل مؤسسة "اتحاد مؤتمني الغابات المطيرة" Rainforest Trust، "تحالف الغابات المطيرة" Rainforest Alliance، وكذلك مؤسسة "يوم الشجرة" Arbor Day، وهي مؤسسات تسعى لإنقاذ النباتات والحيوانات، وتوفر موطنا لـ 50% منها حول العالم.

بإمكانك أيضا شراء المنتجات التي تحمل ختم "توثيق تحالف الغابات المطيرة" Rainforest Alliance Certified، وهي تفي بمعايير الاستدامة، مثل منتجات القهوة والشوكولاتة والموز.

كما بإمكانك أن تساعد في الحفاظ على البيئة من خلال استخدام السيارة بشكل أقل، والمشي أكثر. فإذا كنت لا تستطيع المشي، بإمكانك البحث عن سيارة تستخدم وقودا صديقا للبيئة، وإذا كنت تستخدم مكيف الهواء، فإن وضع درجة حرارة بمقدار درجتين فقط أعلى، سوف يوفر لك نقودك، ويقلل الضرر الذي سوف تسببه للبيئة.

الأبقار تنتج غازات دفيئة تسمى "الميثان"، وهي أكثر ضررا للبيئة بنحو 25%، لذلك علينا الحد من الطلب على لحومها للتقليل من تربيتها، كما أن الماشية مسؤولة عن 41% من جميع انبعاثات الغازات الدفيئة التي تنتجها الكائنات الحية، والتي تمثل بدورها 14.5% من إجمالي الانبعاثات العالمية.

المصدر: CNN