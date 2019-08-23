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"حرائق الأمازون" تشعل أزمة بين رئيسين!

أخبار العالم

AFP
الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون
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اتهم الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بانتهاج "عقلية استعمارية"، وذلك على خلفية دعوة ماكرون مناقشة حرائق غابات الأمازون خلال قمة السبع الكبرى G7.

وأوضح بولسونارو في تغريدة على "تويتر" أن ماكرون يستغل حرائق الأمازون لتحقيق أهداف شخصية.

وقال: "آسف أن الرئيس ماكرون يسعى لاستغلال الشؤون الداخلية للبرازيل والدول المجاورة لصالح أهدافه الشخصية.. اقتراح الرئيس الفرنسي مناقشة هذه المسألة (حرائق الأمازون) في قمة (G7) دون مشاركة البرازيل ودول المنطقة يذكرنا بالعقلية الاستعمارية، التي لا مكان لها في القرن الواحد والعشرين".

كذلك أوضح الرئيس البرازيلي أن نظيره الفرنسي اعتمد على صور مزيفة لوصف الوضع في الأمازون.

وتشهد غابات الأمازون حرائق منذ 3 أسابيع، وبحسب صور الأقمار الصناعية ومعطيات معهد الفضاء البرازيلي فإن المساحة التي أتت عليها النيران تفوق المساحات التي التهمتها النيران العام الماضي بنسبة 82%.

المصدر: نوفوستي

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