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نساء سويسرا أطول عمرا من غيرهن

مجتمع

نساء سويسرا أطول عمرا من غيرهن
Globallookpress
نساء سويسرا أطول عمرا
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كان يعتقد خلال فترة طويلة سابقا أن اليابان تحتل المرتبة الأولى في العالم من حيث عدد المعمرين. ولكن نتائج الدراسة الأخيرة التي أجراها فريق من خبراء جامعة بنسلفانيا دحض هذا الاعتقاد.

وضع خبراء جامعة بنسلفانيا تصنيفا جديدا للبلدان التي فيها أعلى متوسط عمر للإنسان في العالم، وبنتيجة دراستهم احتلت سويسرا المرتبة الأولى في التصنيف الجديد (79.03 سنة) تليها أستراليا والنرويج والسويد وهولندا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة والدنمارك وفنلندا وبلجيكا واليابان وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال. حسب ترتيبهم في التصنيف.

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التصنيف الخاص بمتوسط عمر الرجال يشمل الدول ذاتها، حيث تحتل أستراليا المرتبة الأولى (74.1 سنة) فيما تحتل اليابان المرتبة ما قبل الأخيرة بمؤشر 68.52 سنة، وهذا يختلف كثيرا عن نتائج دراسات أخرى تفيد بأن متوسط عمر الرجال في اليابان هو 80 سنة. والشيء المثير هو أن البرتغال تحتل المرتبة الأخيرة في التصنيفين (النساء69.19 سنة، والرجال64.77 سنة).

المصدر: ميديك فوروم

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