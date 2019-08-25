 
مباشر

أمير سعودي "يعتذر" عن تغريدة "مهينة" للنساء

مجتمع

أمير سعودي
Globallookpress
تويتر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mb7f

أثار الأمير فهد بن سيف النصر آل سعود، استياء بعض المتابعين له عبر حسابه الرسمي على منصة "تويتر"، بعد نشره تغريدة ساخرة وصفها البعض بأنها جارحة ومسيئة للفتيات.

وقال الأمير في تغريدته التي حصدت شهرة كبيرة خلال الساعات الماضية: "أخرجي ركبتيك كي يخجل الليل من سوادها ويذهب".

وانهالت ردود الأفعال على تغريدة الأمير السعودي، حيث عاتبه العديد من المغردين، فيما قال البعض إنها تغريدة لا يجب أن تصدر عن أمير عبر حسابه الرسمي.

وأمام الهجمة التي شنها مستخدمو موقع "تويتر"، نشر فهد اعتذارا بشكل ساخر أيضا.

المصدر: "تويتر"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بعد الغارات الإسرائيلية على دمشق.. حسن نصر الله يتوعد الجيش الإسرائيلي في الحدود "بدءا من الليلة"