أثار الأمير فهد بن سيف النصر آل سعود، استياء بعض المتابعين له عبر حسابه الرسمي على منصة "تويتر"، بعد نشره تغريدة ساخرة وصفها البعض بأنها جارحة ومسيئة للفتيات.

وقال الأمير في تغريدته التي حصدت شهرة كبيرة خلال الساعات الماضية: "أخرجي ركبتيك كي يخجل الليل من سوادها ويذهب".

أخرجي ركبتيك كي يخجل الليل

من سوادها ويذهب — فهد بن سيف النصر آل سعود (@F_SaifAlNaser) 22 серпня 2019 р.

وانهالت ردود الأفعال على تغريدة الأمير السعودي، حيث عاتبه العديد من المغردين، فيما قال البعض إنها تغريدة لا يجب أن تصدر عن أمير عبر حسابه الرسمي.

وأمام الهجمة التي شنها مستخدمو موقع "تويتر"، نشر فهد اعتذارا بشكل ساخر أيضا.

أعتذر لكل رجُل هزّه هذا التغريدة وجرحه، لم أعلم أبداً بأنني جرحة (روحه الأنثوية الـمُكبّلة بداخل جسده) وبات يكتب صارخاً ومغرداً وشاتماً لي بأنني أهنت (ركبته الخيالية الأنثوية بداخله) ولكن أريدكم بأن تعلمون بأنني أخ لكم ممازحاً في فضاء تويتر (نوسع صدورنا مع بعض) شاكرا حسن أستماعكم https://t.co/KsdFzTcvLH — فهد بن سيف النصر آل سعود (@F_SaifAlNaser) 23 серпня 2019 р.

المصدر: "تويتر"