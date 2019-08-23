قانون بلجيكي يوحد اليهود والمسلمين ضد "اليمين المتطرف"

أكد فيلسوف بارز لـ RT، أن حظر كل من الذبح الحلال عند المسلمين، و"الكوشر" عند اليهود، يفوح برائحة "اليمين المتطرف البيئي"، مؤكدا أن المسالخ "العلمانية" تعد بؤرا للقسوة على الحيوان.

وأضاف الفيلسوف السلوفيني، سلافوج زيزيك، أن حظر الذبح الحلال و ذبح "كوشر"، في مقاطعة "والونيا" البلجيكية، دون الالتفات لما يحدث في المسالخ العلمانية، هو "مؤشر واضح" للدافع السياسي وراء ذلك القرار.

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وبمعنى آخر، أكد الفيلسوف أن "القرار البيئي" ما هو إلا قناع مخادع لـ "عنصرية اليمين المتطرف"، في حين يرى أن فرض قرار الحظر هو "انتصار مشؤوم" لتيار اليمين المتطرف على المسلمين واليهود، اللذين يعتبرهما هذا التيار "تجمعا يسعى لتدمير أوروبا الغربية".

وسبب القرار البلجيكي اتحادا لافتا بين الجماعات الدينية الإسلامية واليهودية، في البلاد، ضد "التوغل" في تقاليدهما الدينية، كما وصفوا الحظر أنه "أكثر من مجرد معاداة مقنعة للسامية، وتجسيدا للإسلام-فوبيا".

المصدر: RT