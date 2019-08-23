مسؤول داغستاني يضاعف عمره 34 سنة من أجل التقاعد

أعلنت النيابة العامة في منطقة ليفاشينسك بجمهورية داغستان، أن نائب رئيس بلدة كوليسما قدم بيانات كاذبة عن حياته من أجل الحصول على راتب تقاعدي.

ووفق البيانات المتوفرة لدى الشرطة، فإن عمر الرجل 28 سنة، ولكنه بحسب البيانات التي قدمها ازداد عمره 34 سنة، وقد حصل على وثيقة مزورة تفيد بأنه عمل في الكولخوز أعوام 1985-1996.

قدم هذا الشخص في بداية السنة الماضية طلبا لتخصيص راتب تقاعدي له بسبب الشيخوخة، وفعلا تم تلبية طلبه وحصل بنتيجة هذا التزوير على 155 ألف روبل.

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تم رفع دعوى قضائية ضده بتهمة الاحتيال والتزوير، كما وجهت إلى الموظفين الذين زودوه بوثائق مزورة تهما بسوء استخدام سلطتهم والتزوير.

المصدر: نوفوستي