دعت شرطة أبو ظبي سائقي سيارات الأجرة، إلى الالتزام بقواعد السير، عقب رصد 5 تصرفات متهورة يرتكبونها بصفة دورية، على الطرق الداخلية والخارجية للإمارة.

وحدد مواطنون في أبو ظبي أخطاء يرتكبها سائقو "التاكسي"، وهي "الوقوف بصورة مفاجئة لنقل أحد الركاب، وتغيير المسار من دون إعطاء إشارة جانبية، وتجاوز السرعة المحددة على الطرق، والتوقف وسط الطريق لنزول أو صعود راكب"، الأمر الذي يتسبب في عرقلة حركة السير، وكذلك "عدم إعطاء الأولوية لعبور المشاة".

سكان في أبوظبي يشكون تهور سائقي «الأجرة»https://t.co/qZVFmmZUdb#الإمارات_اليوم — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) ٢٠ أغسطس ٢٠١٩

وطالب البعض بأهمية "تشديد الرقابة على تصرفات سائقي الأجرة، وتغليظ العقوبة بحق المتهورين منهم، للحد من مخالفاتهم"، فيما رأى آخرون ضرورة تنظيم ورش ومحاضرات توعية باللغات التي يفهمونها.

من جانبها، أكدت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبو ظبي، ضرورة التزام سائقي الأجرة بقواعد السير والطرق، مشيرة إلى تنظيم محاضرات عدة بالتعاون مع شركات سيارات الأجرة، لحث سائقي الأجرة على الالتزام بالقيادة الآمنة.

وأكدت المديرية على ضرورة التزام مستخدمي سيارات الأجرة بالصعود والنزول في المواقف المخصصة، التي توفر عوامل الأمن والسلامة لهم، ولمستخدمي الطرق من أصحاب السيارات الأخرى والمشاة.

المصدر: الإمارات اليوم