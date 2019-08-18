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بومبيو في مزرعة الحريري (صور)

مجتمع

بومبيو في مزرعة الحريري (صور)
Reuters Yuri Gripas
أرشيف - بومبيو والحريري في واشنطن، 15 أغسطس 2019
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استضاف رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في مزرعته بضواحي واشنطن.

ونشر الحريري صورا في حسابه الرسمي عبر "إنستغرام" وهو يستقبل بومبيو في مزرعته بالولايات المتحدة.

بومبيو في مزرعة الحريري (صور)

ودعا الحريري وزوجته لارا، بومبيو وزوجته إلى مأدبة غداء، حضرها نجلا الحريري حسام وعبد العزيز وابنته لولوة، والوزير السابق غطاس خوري وابنته جيني، ورفيق البزري.

وانشغلت بيروت بما إذا كان رئيس الوزراء قد نجح في إيضاح نقاط الاتفاق ونقاط التباين مع الجانب الأمريكي. وتحديدا في موضوع العقوبات الأمريكية على "حزب الله"الذي كان على رأس أولويات زيارة الحريري إلى واشنطن.

بومبيو في مزرعة الحريري (صور)

المصدر: RT

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