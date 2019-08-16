الإحصاء الروسية: 5 روسيات عمرهن 17 عاما أنجبن طفلا خامسا

أفادت إدارة "روس ستات" (الإحصاء) الروسية بأن 4 روسيات تبلغن من العمر 12 عاما أنجبن أطفالا عام 2018.

كما أنجبت 34 روسية عمرهن 13 عاما أطفالا. وبين الأمهات 190 روسية ذات 14 عاما، وأنجبت 4 فتيات منهن طفلين، ومن بين الأمهات كذلك 919 روسية 15 عاما، و2925 روسية 16 عاما. أما 5 روسيات لهن من العمر 17 عاما فأنجبن طفلا خامسا عام 2018.

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وأوضح مدير معهد الديموغرافيا لدى مدرسة الاقتصاد العليا، أناتولي فيشنيفسكي، في حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي" الروسية أن سن إنجاب الأطفال يتوقف على المنطقة التي تعيش فيها الأم، علما أن بعض المناطق الروسية تعتبر إنجاب الفتيات غير البالغات للطفل أمرا طبيعيا. وقال إن أهالي شمال القوقاز على سبيل المثال يعتبرون أن الفتاة الحامل يجب أن تنجب رضيعا مهما كان.

يذكر أن سن الوفاق الجنسي في روسيا هو 16 عاما. ويعاقب الرجل البالغ جنائيا في حال ممارسة الجنس مع فتاة غير بالغة دون (16 عاما).

المصدر: فيستي. رو