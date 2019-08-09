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دعوى ضد "فاشينيستا" كويتية مشهورة!

مجتمع

دعوى ضد
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تقدم المحامي الكويتي، بشار النصار، بشكوى ضد "الفاشينيستا" الكويتية الدكتورة خلود، بسبب "انتهاكات ومخالفات" تتعلق بمهنتها.

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وأكد المحامي، من خلال مقطع فيديو نشره، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، أن عقوبة ممارسة مهنة الصيدلة دون ترخيص، هي الحبس عامان، ودفع غرامة 2000 دينار، أو إحداهما.

وشدد على أنه "سيتصدى لأي تصرفات تخالف القانون والآداب العامة والصحة".

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا أنباء عن وفاة شابة كويتية قبيل حفل زفافها، الأمر الذي أثار جدلا كبيرا، بعد الاشتباه بأن حبوب التخسيس التي تروج لها الدكتورة خلود هي السبب في ذلك.

ونفت الدكتورة خلود أي صلة لحبوب التخسيس التي روجت لها بوفاة إحدى الفتيات، مؤكدة أنها لم يتم استدعاؤها على خلفية الوفاة لأي جهة تحقيق، وأنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية تجاه كل من حاول التشهير بها.

المصدر: وكالات 

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