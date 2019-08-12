جريمة بشعة تهز مصر في ثاني أيام عيد الأضحى

أقدم شاب على قتل والده طعنا بسكين حاد، في مشاجرة نشبت بينهما بجوار مسجد بقرية الواسطي التابعة لمركز الفتح بمحافظة أسيوط.

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وتلقى مدير أمن أسيوط اللواء، أسعد الذكير، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفتح بوصول بلاغ من الأهالي بقيام شاب بقتل والده طعنا، حيث كشفت تحريات ضباط مباحث المركز عن وقوع مشاجرة بين المجني عليه ونجله بجوار مسجد القاضي في القرية، أقدم على إثرها المتهم على طعن المجني عليه بسكين ما أدى إلى وفاته على الفور.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن خلافا نشب منذ الصباح الباكر بين الشاب ووالده بسبب سيارة "ميكروباص" يمتلكها الأب، الذي حرم الجاني من قيادتها وأبلغه بتولي شقيقه الأصغر مسؤولية العمل باستخدامها.

وعلى إثر ذلك، هدد الشاب والده بقتله إن لم يتراجع عن قراره، وبمجرد قيام الوالد بإعطاء شقيقه المفاتيح، قام بتنفيذ تهديده على الفور.

ونقلت جثة القتيل إلى المشرحة، وألقي القبض على المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم ويجري عرضه على النيابة العامة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

المصدر: فيتو + صدى البلد