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ناجون من مجزرة كرايست تشيرش يصلون مكة المكرمة

مجتمع

ناجون من مجزرة كرايست تشيرش يصلون مكة المكرمة
You-Tube: Dreamerr86
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وصلت مجموعة من ناجي مجزرة كرايست تشيرش وعائلاتهم إلى مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، لأداء فريضة الحج، آملين أن يسرع ذلك في شفائهم وإعادة الطمأنينة إليهم.

وفي تعليقه على زيارة المجموعة للمملكة صرح الناجي، شحادة السناوي، وهو متكئ على عكازين، قائلا: "إن القدوم إلى مكان مقدس مثل مكة، لأمر عظيم.. إنها راحة للقلب، وبمثابة نقاهة مما حدث لي في ذاك المكان".

وتابع السناوي ذاكرا رفاقه الذين سقطوا في تلك المجزرة الوحشية: "أنا أصلي من أجلهم كل يوم، أذكرهم في دعائي كل صلاة.. تعلمون أن بعضهم كانوا قريبين جدا وكنا نلتقي في كل يوم تقريبا.. ومن الصعب نسيانهم".

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بلغ عدد الزائرين من الناجين وأفراد عائلاتهم، 200 شخص، أتوا إلى السعودية لأداء فريضة الحج، وهم جميعا ضيوف لدى الملك سلمان بن عبد العزيز.

كما قدمت مع الوفد ضابط شرطة تدعى، نائلة حسان، تعد إحدى أرفع النساء المسلمات في جهاز الشرطة النيوزيلندي، وقد صرحت حسان لوسائل الإعلام قائلة: "إن دعوة الملك لما يقارب 200 مواطن نيوزلندي للحضور وأداء فريضة الحج ومواصلة رحلة إعادة التأهيل، هو مكرمة طيبة بالنسبة لنا جميعا".

المصدر: Newshub + Fox News

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