بلا وثائق رسمية.. عائلة آسيوية تعيش في دبي منذ 20 عاما!

تحاول أم وبناتها الأربع الحصول على أوراق إقامة في الإمارات، وذلك بعد أن أمضين 20 عاما فيها، بلا أوراق ثبوتية.

وكانت الأم، فاطمة أزلية حسان وبناتها قد تركن وحيدات في الإمارات، عندما هجرهن الأب، هندي الجنسية، قبل 20 عاما، مع العلم أن أوراق إقامة أفراد العائلة قد منحت على أساس إقامة الأب المعيل.

كما أكدت الأم أن زوجها قد استخدم جواز سفرها رهنا لاقتراض مبلغ من المال عام 1996، وأضافت أنه لم يكن راضيا عن إنجابها أربع بنات، وسافر لاحقا إلى الهند هاربا من مقرضيه.

وعاشت البنات الأربع في شقة صغيرة، تقع في حي القوز في دبي، لم يخرجن منها بتاتا، حيث كانت العائلة تخاف أن تضبطها الشرطة في حال خرجت إلى الشارع.

وخلال غياب الأب عن المنزل، اضطرت الأم للعمل كمدرسة في المنازل، لكي تعيل بناتها وتأمن لهن احتياجاتهن الأساسية، ناهيك عن أنها كانت تدرسهن في البيت أيضا، حيث لم يستطعن الذهاب إلى المدرسة.

لكن أمر العائلة انكشف أواخر العام الماضي، حيث قام مجهول بإبلاغ الشرطة عن وضعها، لتقوم الأخيرة بإخراج الأسرة من المنزل، والبدء بمعاملات منحهن أوراق إقامة في الإمارات، بناء على طلب الأم.

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وبعد موافقة السلطات على طلب الأم، أبلغها موظفو الهجرة أن العائلة بحاجة إلى أوراق ثبوتية وجوازات سفر رسمية، حتى تصدر تأشيراتهن الجديدة.

وعندما ذاع الخبر في وسائل الإعلام المحلية والهندية، في أبريل 2019، بعث الأب برسالة إلى القنصلية الهندية في دبي، يبلغ المسؤولين فيها أنه لا مانع لديه بمنح بناته الأربع الجنسية الهندية.

المصدر: The National