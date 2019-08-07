ماس كهربائي يقتل ألف خنزير في مزرعة روسية

تسبب ماس كهربائي بمقتل حوالي ألف خنزير في إحدى مزارع مقاطعة تيومين في سيبيريا الروسية.

ووقع الحادث، في أحد مجمعات تربية الخنازير، تابع لشركة "ميتشورنسكي" في قرية "سيدينكو".

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وفي التفاصيل، تسببت الرياح العاتية القوية التي ضربت المنطقة، بقطع الكابلات الكهربائية، التي سقطت على الأرض الرطبة جدا، وتسبب ذلك بماس كهربائي ضرب الحظائر التي تواجدت فيها الحيوانات، وتسبب بقتلها.

المصدر: news.mail.ru