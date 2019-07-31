"إنفلونزا الخنازير الإفريقية" تتفشى في بلد أوروبي

أكدت السلطات البلغارية اليوم الأربعاء أنها ستقضي على 17 ألف خنزير بعد رصد تفش لإنفلونزا الخنازير الإفريقية في مزرعة شمال شرق البلاد.

إقرأ المزيد

ورصد تفشي الفيروس في المزرعة الواقعة في قرية بالغاركو سليفوف بمدينة سفيشتوف، لتكون خامس مزرعة يصيبها الفيروس سريع الانتشار.

يذكر أنه تم إعدام 100 ألف خنزير في أربع مزارع أخرى في آخر أسبوعين بالبلاد.

وإنفلونزا الخنازير الإفريقية وباء معد جدا يصيب الخنازير المدجنة والبرية، إلا أنه لا يصيب البشر.

المصدر: رويترز