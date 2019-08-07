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أعداد الحجاج الوافدين ومرافقيهم تزداد بانضمام 4 مواليد جدد

مجتمع

أعداد الحجاج الوافدين ومرافقيهم تزداد بانضمام 4 مواليد جدد
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سجل مستشفى النساء في مكة المكرمة أربع حالات ولادة لنساء يؤدين مناسك الحج، ثلاث أفغانيات وواحدة من باكستان وجميع المواليد من الذكور.

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وأنجبت أول حاجة في هذا الموسم، وهي أفغانية تبلغ من العمر 33 عاما، أمس الأول طفلا أسمته "محمد"، فيما ولدت حاجة ثانية هي أيضا من أفغانستان وعمرها 34 عاما، وثالثة من نفس البلد، أما الرابعة فهي لسيدة باكستانية عمرها 27 عاما، كانت وصلت الخميس الماضي لأداء مناسك الحج.

وأعربت الحاجات عن شكرهن "لوزارة الصحة، ولمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة على الخدمات الفائقة التي قدمت لهم والعناية والاهتمام بهن".

المصدر: عكاظ

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