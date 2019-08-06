مكة المكرمة تستقبل أول مواليد الحج 2019

أعلنت وزارة الصحة السعودية أن سيدة أفغانية قدمت لأداء فريضة الحج، أنجبت طفلا، ليصبح أول مواليد الحج لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الحاجة الأم تبلغ 33 عاما من العمر وأنجبت طفلها الثلاثاء بمستشفى الولادة والأطفال في مكة المكرمة لتطلق عليه اسم "محمد".

وقالت الصحة السعودية إن "المستشفى الذي استقبل المولود يسعى جاهدا لتوفير الاحتياجات الرئيسة للمرضى قاصدي بيت الله الحرام لتقديم أرقى الخدمات وفق أعلى مستويات العناية والراحة تماشيا مع توجيهات القيادة الرشيدة".

وشكرت الحاجة الأفغانية السلطات السعودية على العناية والخدمات الفائقة التي قدمت لها.

واس

المصدر: واس